Запас ходу — 500 км: Opel випустив нестандартний електричний фургон із ГБО (фото)

Фургон Opel Movano отримав 150-сильний електромотор і водневі паливні елементи. Він здатен перевозити до 1370 кг вантажів та долати 500 км на одній запраці.

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Лінійку Opel Movano 2025 поповнить воднева версія HYDROGEN. Фургон презентували на виставці IAA Transportation 2024 в Ганновері. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Новий Opel Movano HYDROGEN оснащений електромотором на 150 к. с. і 410 Н∙м та здатен розвинути 90 км/год. Також встановлено дуже маленьку батарею ємністю всього 11 кВт.

Запас ходу фургона становить 500 км Фото: Stellantis

Основним джерелом енергії для мотора є водневі паливні елементи. Запасу водню в чотирьох балонах масою по 7,5 кг вистачить, аби подолати 500 км. Заправка займає всього 5 хвилин.

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Електромобіль Opel Movano HYDROGEN запропонують у двох варіантах за довжиною із вантажним відсіком об’ємом від 13 до 17 кубометрів. Вантажопідйомність фургона становить 1370 кг.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Stellantis

Примітно, що такий фургон Opel Movano багато оснащений – є цифровий щиток приладів, 10-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, камера заднього виду, бездротову зарядку для смартфонів та набір систем безпеки.

До речі, на український ринок виходить дешевий електромобіль вартістю 347 300 гривень.

Також Фокус розповідав, що Hyundai випустить швидкісний водневий суперкар.