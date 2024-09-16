Запас хода — 500 км: Opel выпустил нестандартный электрический фургон с ГБО (фото)

Фургон Opel Movano получил 150-сильный электромотор и водородные топливные элементы. Он способен перевозить до 1370 кг грузов и преодолевать 500 км на одной заправке.

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Линейку Opel Movano 2025 пополнит водородная версия HYDROGEN. Фургон презентовали на выставке IAA Transportation 2024 в Ганновере. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Новый Opel Movano HYDROGEN оснащен электромотором на 150 л.с. и 410 Н∙м и способен развить 90 км/ч. Также установлена очень маленькая батарея емкостью всего 11 кВт.

Запас хода фургона составляет 500 км Фото: Stellantis

Основным источником энергии для мотора являются водородные топливные элементы. Запаса водорода в четырех баллонах массой по 7,5 кг хватит, чтобы преодолеть 500 км. Заправка занимает всего 5 минут.

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Электромобиль Opel Movano HYDROGEN предложат в двух вариантах по длине с грузовым отсеком объемом от 13 до 17 кубометров. Грузоподъемность фургона составляет 1370 кг.

В салоне установили два дисплея Фото: Stellantis

Примечательно, что такой фургон Opel Movano богато оснащен — есть цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов и набор систем безопасности.

Кстати, на украинский рынок выходит дешевый электромобиль стоимостью 347 300 гривен.

Также Фокус рассказывал, что Hyundai выпустит скоростной водородный суперкар.