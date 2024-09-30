Бюджетный эксклюзив: представлен особый лимитированный "Логан" (фото)

Юбилейный Dacia Logan XX отличается особым декором на кузове и в салоне, а также расширенной комплектацией. Седан предлагается в бензиновой версии и с заводским ГБО.

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Линейку Dacia Logan 2024 пополнила новая специальная модификация XX. Лимитированный седан посвятили 20-летию модели. О нем рассказали на сайте румынского бренда, который входит в Renault Group.

Выпустят всего 4000 Dacia Logan XX Фото: Dacia

Новый Dacia Logan XX отличается черным декором и особыми литыми дисками диаметром 16 дюймов. За доплату в 250 евро доступна черная окраска крыши (впервые для Dacia), а еще на кузове и в салоне появились логотипы ХХ.

В отделке интерьера использована новая ткань. Кроме того, седан Dacia Logan XX предлагают исключительно в топовой комплектации с диодными фарами, климат-контролем, датчиками дождя и света, навигацией, подогревом сидений, круиз-контролем. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания знаков и контроля усталости водителя.

На кузове и в салоне появились логотипы ХХ Фото: Dacia Фото: Dacia

Новый Dacia Logan XX предлагают только с 1,0-литровыми турбомоторами — 90-сильным бензиновым и 100-сильным с заводским ГБО. Седан доступен только с механической КПП.

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Всего выпустят всего 4000 седанов Dacia Logan XX. Цена авто стартует с 16 000 евро.

Сиденья обшили новой тканью Фото: Dacia

Напомним, что Dacia/Renault Logan презентовали в 2004 году. С тех пор выпустили более 2 миллионов авто трех поколений, из которых 1,28 млн — седаны.

Кстати, недавно представили новый электромобиль Lada на базе "Логана" первого поколения. Он оказался дороже Tesla.

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