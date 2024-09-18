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Авто

В Германии выполнили яркий тюнинг нового Duster 2024 (фото) (фото)

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Dacia Duster доработали в Германии

Кроссовер Dacia Duster получил обвес, спойлер на крыше и красный декор. Автомобиль занизили и установили увеличенные колесные диски.

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Новый Duster 2024 совсем недавно вышел на рынок, а его уже дорабатывают. Свой проект на базе модели презентовало немецкое ателье Carpoint, которое ранее уже выполняло тюнинг Duster. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

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Кроссовер получил обвес и увеличенный спойлер

Кроссовер Dacia Duster в исполнении Carpoint Edition сделали ярче. Он получил обвес и расширители арок, а на капоте установили воздухозаборник. На крыше появился увеличенный спойлер, а в заднем бампере видны широкие наконечники выхлопных труб.

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Кроме того, в Carpoint добавили ярко-красные акценты на кузове и предлагают колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм с низкопрофильной резиной. Примечательно, что клиренс кроссовера существенно уменьшили.

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Клиренс авто занизили

На данный момент известно, что тюнинг Duster не затронул силовые агрегаты. Кроссовер доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (100 л. с.) и 1,2 л (130 л. с.), а также со 145-сильной гибридной установкой. Впрочем, в Carpoint не исключают, что позже все же добавят автомобилю мощности.

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