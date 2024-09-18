У Німеччині виконали яскравий тюнінг нового Duster 2024 (фото)

Кросовер Dacia Duster отримав обвіс, спойлер на даху та червоний декор. Автомобіль занизили та встановили збільшені колісні диски.

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Новий Duster 2024 зовсім недавно вийшов на ринок, а його вже доопрацьовують. Свій проєкт на базі моделі презентувало німецьке ательє Carpoint, яке раніше вже виконувало тюнінг Duster. Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.

Кросовер отримав обвіс та збільшений спойлер

Кросовер Dacia Duster у виконанні Carpoint Edition зробили яскравішим. Він отримав обвіс та розширювачі арок, а на капоті встановили повітрозабірник. На даху з’явився збільшений спойлер, а в задньому бампері видно широкі наконечники вихлопних труб.

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Крім того, в Carpoint додали яскраво-червоні акценти на кузові і пропонують колісні диски діаметром 20 або 21 дюйм із низкопрофільною гумою. Примітно, що кліренс кросовера суттєво зменшили.

Кліренс авто занизили

Наразі відомо, що тюнінг Duster не зачепив силові агрегати. Кросовер доступний із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,0 л (100 к. с.) та 1,2 л (130 к. с.), а також зі 145-сильною гібридною установкою. Утім, у Carpoint не виключають, що пізніше все ж додадуть автомобілю потужності.

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