Бюджетний ексклюзив: представлено особливий лімітований "Логан" (фото)

Ювілейний Dacia Logan XX вирізняється особливим декором на кузові і в салоні, а також розширеною комплектацією. Седан пропонують у бензиновій версії та із заводським ГБО.

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Лінійку Dacia Logan 2024 поповнила нова спеціальна модифікація XX. Лімітований седан присвятили 20-річчю моделі. Про нього розповіли на сайті румунського бренду, який входить в Renault Group.

Випустять лише 4000 Dacia Logan XX Фото: Dacia

Новий Dacia Logan XX вирізняється чорним декором та особливими литими дисками діаметром 16 дюймів. За доплату в 250 євро доступне чорне забарвлення даху (вперше для Dacia), а ще на кузові та в салоні з’явилися логотипи ХХ.

У оздобленні інтер’єру використана нова тканина. Крім того, седан Dacia Logan XX пропонують виключно в топовій комплектації з діодними фарами, клімат-контролем, датчиками дощу та світла, навігацією, підігрівом сидінь, круїз-контролем. Також встановлені системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання знаків та контролю втоми водія.

На кузові та в салоні з'явилися логотипи ХХ Фото: Dacia Фото: Dacia

Новий Dacia Logan XX пропонують лише з 1,0-літровими турбомоторами – 90-сильним бензиновим та 100-сильним із заводським ГБО. Седан доступний лише з механічною КПП.

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Усього випустять лише 4000 седанів Dacia Logan XX. Ціна авто стартує з 16 000 євро.

Сидіння обшили новою тканиною Фото: Dacia

Нагадаємо, що Dacia/Renault Logan презентували в 2004 році. З того часу випустили понад 2 мільйони авто трьох поколінь, із яких 1,28 млн – седани.

До речі, недавно представили новий електромобіль Lada на базі "Логана" першого покоління. Він виявився дорожчим за Tesla.

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