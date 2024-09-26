Новий російський електрокар на базі старого "Логана" виявився дорожчим за Tesla (фото)

Електромобіль Lada e-Largus створений на базі Renault Logan MCV першого покоління, який представили в 2004 році. Модель пропонують у вантажній та пасажирській версіях.

Related video

У РФ презентували електромобіль Lada e-Largus. Вартість універсала шокує: він виявився значно дорожчим, аніж очікувалося. Про авто розповіли на сайті Motor.ru.

Нова Lada e-Largus коштує від 3,915 мільйона рублів ($42 350) за двомісну вантажну версію. Таким чином, фургон дорожчий за електромобіль Tesla Model 3, який коштує 35 000 доларів у базовій версії.

До кінця року випустять кілька десятків серійних авто Фото: АВТОВАЗ

Навіть із державною субсидією ціна Lada e-Largus коштує 2,99 мільйона ($32 350). Вартість пасажирського варіанта універсала поки не оголосили, проте відомо, що він буде дорожчим за вантажний фургон. Виробництво не буде масовим – до кінця року завод в Іжевську випустить кілька десятків електрокарів.

Важливо

Китайський автовиробник дистанційно відключить свої нелегальні електрокари в РФ

Нагадаємо, що універсал Lada Largus – це дещо доопрацьований Dacia/Renault Logan MCV першого покоління, який дебютував ще в 2004 році. Хоча Renault Group покинула ринок РФ, цю модель продовжили випускати з використанням китайських комплектуючих.

Саме із Китаю постачають компоненти силової установки Lada e-Largus. Електрокар оснащений 163-сильним мотором і здатен розвинути 145 км/год, а розгін до сотні займає 9,5 с.

Першим у продаж надійшов вантажний фургон Фото: АВТОВАЗ

Вантажний електромобіль Lada e-Largus отримав батарею на 45,7 кВт∙год, а пасажирський варіант оснастять двома батареями загальною ємністю 61 кВт∙год.. Запас ходу становить 320 і 420 км, відповідно.

До речі, нещодавно в Україну привезли перші електромобілі Xiaomi із запасом ходу до 830 км. Вони дешевші за фургон Lada e-Largus.

Також Фокус розповідав, що General Motors випустили електрокросовер за $10 750, який може проїхати понад 500 км без підзарядки.