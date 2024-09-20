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Авто

Ціна $10750 і запас ходу 510 км: дебютував новий електрокросовер від General Motors (фото)

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Фото: CarNewsChina | Wuling Bingo SUV — недорогий компактний електрокросовер

Wuling Bingo SUV — компактний бюдежтний електрокросовер В-класу з обтічним дизайном. Модель доступна в трьох версіях із запасом ходу до 510 км.

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У Китаї презентували новий Wuling Bingo SUV. Компактний електричний кросовер надходить у продаж за ціною від 75 800 до 95 800 юанів ($10 750 — 13 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Як і хетчбек Wuling Bingo, кросовер розроблений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн (разом із китайським SAIC) є власником бренду. За розмірами авто належить до В-класу.

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Запас ходу авто сягаєє 510 км
Фото: CarNewsChina

Габарити Wuling Bingo SUV:

  • довжина – 4090 мм;
  • ширина – 1720 мм;
  • висота – 1575 мм;
  • колісна база – 2610 мм.

Електромобіль Wuling Bingo SUV вирізняється обтічним дизайном із плавними формами кузова, вираженим "носом" та краплевидними фарами.

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: CarNewsChina

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 1450 л, також в інтер’єрі передбачено 23 відсіки для дрібних речей. У базовій версії є безключовий доступ, парктронік та електропривід водійського сидіння.

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Електромотор на передній вісі розвиває 102 к. с. та 180 Н∙м. Розгін до 50 км/год займає 3,7 с.

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Зі складеними задніми кріслами об"єм багажника становить 1450 л
Фото: General Motors

На вибір пропонують батареї ємністю 32, 38 та 50,6 кВт∙год: запас ходу становить 330, 401 та 510 км, відповідно. Швидко зарядити електрокар на 80% можна за 35 хвилин.

До речі, нещодавно розсекретили недорогий електромобіль Wuling за ціною від $4600.

Також Фокус розповідав про сімейний електрокар Wuling за $10 000.