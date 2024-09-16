Розсекречено новий бюджетний електромобіль від General Motors за $4600 (фото)

Новий Wuling Hongguang Mini EV підросте в розмірах та стане елегантнішим на вигляд. Електрокар отримає потужніший мотор на 41 к. с., а його запас ходу зросте.

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Опубліковано перші фото Wuling Hongguang Mini EV другого покоління. Компактний бюджетний електромобіль дебютує до кінця нинішнього року та буде коштувати від 32 000 юанів ($4600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Wuling Hongguang Mini EV, як і його попередник, розробляється за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.

Електромобіль отримає новий 41-сильний мотор Фото: CarNewsChina

Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV кардинально зміниться зовні, адже на зміну граням прийдуть плавні лінії. Краплевидні фари роблять авто схожим на старшого Wuling Bingo. До того ж хетчбек суттєво підріс у розмірах.

Розміри Wuling Hongguang Mini EV:

довжина — 3256 мм;

ширина — 1510 мм;

висота — 1578 мм;

колісна база — 2190 мм.

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Салон Wuling Hongguang Mini EV наразі тримають в секреті, проте відомо, що він буде витриманий у стилістиці моделі Bingo. Також часткового розкрили характеристики авто. Китайський електромобіль отримає потужніший 41-сильний мотор, проте його максимальна швидкість, як і раніше, буде обмежена на позначці 100 км/год. Запас ходу може сягнути 300 км.

До речі, Wuling готує і доступний електрокросовер. Нещодавно його показали на перших офіційних фото.

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