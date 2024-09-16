Розсекречено новий бюджетний електромобіль від General Motors за $4600 (фото)
Новий Wuling Hongguang Mini EV підросте в розмірах та стане елегантнішим на вигляд. Електрокар отримає потужніший мотор на 41 к. с., а його запас ходу зросте.
Опубліковано перші фото Wuling Hongguang Mini EV другого покоління. Компактний бюджетний електромобіль дебютує до кінця нинішнього року та буде коштувати від 32 000 юанів ($4600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Wuling Hongguang Mini EV, як і його попередник, розробляється за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду разом із китайським SAIC.
Електромобіль Wuling Hongguang Mini EV кардинально зміниться зовні, адже на зміну граням прийдуть плавні лінії. Краплевидні фари роблять авто схожим на старшого Wuling Bingo. До того ж хетчбек суттєво підріс у розмірах.
Розміри Wuling Hongguang Mini EV:
- довжина — 3256 мм;
- ширина — 1510 мм;
- висота — 1578 мм;
- колісна база — 2190 мм.
Салон Wuling Hongguang Mini EV наразі тримають в секреті, проте відомо, що він буде витриманий у стилістиці моделі Bingo. Також часткового розкрили характеристики авто. Китайський електромобіль отримає потужніший 41-сильний мотор, проте його максимальна швидкість, як і раніше, буде обмежена на позначці 100 км/год. Запас ходу може сягнути 300 км.
До речі, Wuling готує і доступний електрокросовер. Нещодавно його показали на перших офіційних фото.
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