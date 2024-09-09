Розсекречено дешевий кросовер від General Motors із запасом ходу понад 500 км (фото)

Новий Wuling Bingo SUV — компактний бюджетний електрокросовер з обтічним дизайном і багатим оснащенням. Модель оснащена 102-сильним електромотором.

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Лінійку Wuling Bingo розширить нова позашляхова модель SUV. Її презентують до кінця року і перші офіційні фото вже опубліковано. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Як і решта Wuling Bingo, кросовер створюють за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником китайського бренду. Базова ціна Wuling Bingo SUV складе приблизно 13 тис. доларів.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

У основі кросовера лежить новий Wuling Bingo Plus. Дві моделі мають однакову колісну базу в 2610 мм та дуже схожі зовні. Новий Wuling Bingo SUV вирізняється обтічним дизайн із вираженим "носом" та краплевидними фарами.

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На фото салону видно, що кросовер отримав два дисплеї на передній панелі. Заявлено, що усередині є 23 відсіки для дрібних речей, а об’єм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 1450 л. Базова комплектація включатиме безключовий доступ, парктронік та електропривід крісла водія.

Об'єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 1450 л Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Bingo SUV оснащений мотором на 102 к. с. і 180 Нм та здатен розігнатися до 50 км/год за 3,7 с. На вибір запропонують версії із запасом ходу 330, 401 та 510 км, а швидка зарядка батареї на 80% займатиме 30-35 хвилин.

До речі, нещодавно дебютував бюджетний електровен Wuling вартістю $10 000.

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