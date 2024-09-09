Рассекречен дешевый кроссовер от General Motors с запасом хода более 500 км (фото)
Новый Wuling Bingo SUV — компактный бюджетный электрокроссовер с обтекаемым дизайном и богатым оснащением. Модель оснащена 102-сильным электромотором.
Линейку Wuling Bingo расширит новая внедорожная модель SUV. Ее презентуют до конца года и первые официальные фото уже опубликованы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Как и остальные Wuling Bingo, кроссовер создают при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда. Базовая цена Wuling Bingo SUV составит примерно 13 тыс. долларов.
В основе кроссовера лежит новый Wuling Bingo Plus. Две модели имеют одинаковую колесную базу в 2610 мм и очень похожи внешне. Новый Wuling Bingo SUV отличается обтекаемым дизайн с выраженным "носом" и каплевидными фарами.
На фото салона видно, что кроссовер получил два дисплея на передней панели. Заявлено, что внутри есть 23 отсека для мелких вещей, а объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1450 л. Базовая комплектация будет включать бесключевой доступ, парктроник и электропривод водительского кресла.
Электромобиль Wuling Bingo SUV оснащен мотором на 102 л. с. и 180 Нм и способен разогнаться до 50 км/ч за 3,7 с. На выбор предложат версии с запасом хода 330, 401 и 510 км, а быстрая зарядка батареи на 80% займет 30-35 минут.
Кстати, недавно дебютировал бюджетный электровен Wuling стоимостью $10 000.
Также Фокус рассказывал о более крупном семейном кроссовере Wuling Starlight S.