Рассекречен дешевый кроссовер от General Motors с запасом хода более 500 км (фото)

Новый Wuling Bingo SUV — компактный бюджетный электрокроссовер с обтекаемым дизайном и богатым оснащением. Модель оснащена 102-сильным электромотором.

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Линейку Wuling Bingo расширит новая внедорожная модель SUV. Ее презентуют до конца года и первые официальные фото уже опубликованы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Как и остальные Wuling Bingo, кроссовер создают при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда. Базовая цена Wuling Bingo SUV составит примерно 13 тыс. долларов.

На передней панели установлено два дисплея Фото: General Motors

В основе кроссовера лежит новый Wuling Bingo Plus. Две модели имеют одинаковую колесную базу в 2610 мм и очень похожи внешне. Новый Wuling Bingo SUV отличается обтекаемым дизайн с выраженным "носом" и каплевидными фарами.

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На фото салона видно, что кроссовер получил два дисплея на передней панели. Заявлено, что внутри есть 23 отсека для мелких вещей, а объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1450 л. Базовая комплектация будет включать бесключевой доступ, парктроник и электропривод водительского кресла.

Объем багажника со сложенными задними креслами составляет 1450 л Фото: General Motors

Электромобиль Wuling Bingo SUV оснащен мотором на 102 л. с. и 180 Нм и способен разогнаться до 50 км/ч за 3,7 с. На выбор предложат версии с запасом хода 330, 401 и 510 км, а быстрая зарядка батареи на 80% займет 30-35 минут.

Кстати, недавно дебютировал бюджетный электровен Wuling стоимостью $10 000.

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