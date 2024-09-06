General Motors презентовали семейный электрокар за $10 000 с большим багажником (фото)

Электрический минивэн Wuling Hongguang предлагается в версиях на 5 и 6 мест. Он оснащен 102-сильным мотором, а его запас хода составляет 300 км.

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В Китае представили новый Wuling Hongguang второго поколения. Минивэн дебютировал в электрической версии и поступает в продажу по цене от 69 800 до 72 800 юаней ($9850 — 10 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электрокара составляет 300 км Фото: Wuling

Электромобиль Wuling Hongguang разрабатывали специалисты General Motors, ведь американский концерн (вместе с китайским SAIC) является владельцем бренда. Wuling в последние годы специализируется на бюджетных электрических моделях.

Новый Wuling Hongguang сохраняет двухобъемный силуэт, однако стал более обтекаемым. На смену граням пришли плавные линии кузова. Электрокар не имеет решетки радиатора, хотя в будущей гибридной версии модели она будет.

Электрокар получил 102-сильный мотор Фото: Wuling

Размеры Wuling Hongguang 2024:

длина — 4515 мм;

ширина — 1725 мм;

высота — 1790 мм;

колесная база — 2850 мм;

масса — 1275 кг.

Салон Wuling Hongguang довольно прост Фото: Wuling

Салон Wuling Hongguang довольно простой — там установлены аналоговые приборы, а за 8-дюймовый тачскрин и подушку безопасности водителя надо доплатить. Модель предлагают в вариантах на 5 или 6 мест, а объем багажника со сложенными задними креслами составляет 2800 л.

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На задней оси минивэна установлен электромотор на 102 л.с. и 180 Нм. Максимальная скорость составляет 135 км/ч. Батарея на 32,6 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 300 км, а зарядить ее можно за 10 часов.

Доступны версии модели на 5 и 6 мест Фото: Wuling

Позже появится плагин-гибрид Wuling Hongguang с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Он сможет проехать 43 км на электротяге.

Кстати, недавно General Motors презентовали недорогой электрифицированный кроссовер за $14 000.

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