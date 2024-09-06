General Motors презентували сімейний електрокар за $10 000 з великим багажником (фото)

Електричний мінівен Wuling Hongguang пропонують у версіях на 5 та 6 місць. Він оснащений 102-сильним мотором, а його запас ходу становить 300 км.

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У Китаї представили новий Wuling Hongguang другого покоління. Мінівен дебютував в електричній версії і надходить у продаж за ціною від 69 800 до 72 800 юанів ($9850 — 10 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу електрокара становить 300 км Фото: Wuling

Електромобіль Wuling Hongguang розробляли фахівці General Motors, адже американський концерн (разом із китайським SAIC) є власником бренду. Wuling в останні роки спеціалізується на бюджетних електричних моделях.

Новий Wuling Hongguang зберігає двооб'ємний силует, проте став обтічнішим. На зміну граням прийшли плавні лінії кузова. Електрокар не має решітки радіатора, хоча в майбутній гібридній версії моделі вона буде.

Електрокар отримав 102-сильний мотор Фото: Wuling

Розміри Wuling Hongguang 2024:

довжина — 4515 мм;

ширина — 1725 мм;

висота — 1790 мм;

колісна база — 2850 мм;

маса — 1275 кг.

Салон Wuling Hongguang доволі простий Фото: Wuling

Салон Wuling Hongguang доволі простий — там встановлені аналогові прилади, а за 8-дюймовий тачскрін і подушку безпеки водія треба доплатити. Модель пропонують у варіантах на 5 або 6 місць, а об'єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 2800 л.

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На задній осі мінівена встановлено електромотор на 102 к.с. і 180 Нм. Максимальна швидкість становить 135 км/год. Батарея на 32,6 кВт∙год забезпечує запас ходу в 300 км, а зарядити її можна за 10 годин.

Доступні версії моделі на 5 і 6 місць Фото: Wuling

Пізніше з'явиться плагін-гібрид Wuling Hongguang з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Він зможе проїхати 43 км на електротязі.

До речі, недавно General Motors презентували недорогий електрифікований кросовер за $14 000.

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