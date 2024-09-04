Запас ходу — до 1000 км: MG готує інноваційну батарею для електромобілів

Твердотільні батареї дозволять суттєво збільшити запас ходу електромобілів MG та пришвидшити їх зарядку. Крім того, вони безпечніші та менш схильні до займання.

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У лінійці MG невдовзі з’являться електромобілі із великим запасом ходу – до 1000 км. Їх планують обладнати інноваційною твердотільною батареєю. Про це заявив виконавчий віце-президент концерну SAIC (йому належить бренд MG) Ю Цзінмінь під час автошоу в Ченду, повідомляє британське видання Autocar.

Твердотільна батарея SAIC безпечніша і забезпечує запас ходу до 1000 км Фото: SAIC

Перший електромобіль MG з твердотільними акумуляторами планують презентувати вже у другому кварталі 2025 року, а пізніше модель надійде в продаж. Таким чином британський бренд випередить Nissan, Toyota та Volkswagen, які також розробляють подібні батареї.

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Поки подробиці нової батареї тримають у секреті, проте відомо, що концерн SAIC уже почав ставити 900-вольтні твердотільні акумулятори на електромобіль IM L6. Завдяки їм запас ходу сягнув 1000 км і підтримується надшвидка (потужністю 400 кВт) зарядка. Поповнити заряд батареї на 40% можна всього за 12 хвилин.

Таких результатів дозволяє добитися особлива хімія батареї. У акумуляторах використовується твердий (а не рідкий) електроліт підвищеної щільності, який збільшує їх енергоємність. Крім того, твертдотільні батареї безпечніші, адже менш схильні до займання.

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