MG та General Motors створили недорогий сімейний електромобіль за $12 000 (фото)

MG Windsor — недорогий електричний мінівен із просторим салоном та багатим оснащенням. Електрокар отримав 136-сильний мотор, а його запас ходу перевищує 300 км.

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У Індії презентували новий MG Windsor. Доступний електричний мінівен вийде на ринок із 3 жовтня за ціною від $11 900. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль MG Windsor не є повністю новою моделлю. По суті, це експортна версія китайського Baojun Yunduo. У цьому немає нічого дивного, адже обидва бренди входять до концерну SAIC. Крім того, співвласником Baojun є General Motors і спеціалісти американського концерну долучилися до створення мінівена.

Авто вирізняється нестандартним дизайном Фото: MG

Новий MG Windsor – компактний мінівен з оригінальним дизайном. У нього масивний передній бампер, короткий капот і тоненькі світлодіодні фари, а лобове скло нахилене на великий кут.

Габарити MG Windsor:

довжина — 4295 мм;

ширина — 1850 мм;

висота — 1652 мм;

колісна база — 2700 мм;

маса — 1495 кг.

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У салоні MG Windsor встановлені невеликий цифровий щиток приладів та крупний 15,6-дюймовий тачскрін. В кріслах другого ряду регулюється спинка.

Бюджетна модель багато оснащена Фото: MG

Базова комплектація MG Windsor включає 6 подушок безпеки, ESP та камери кругового огляду. Топовий варіант отримав панорамний дах, вентиляцію крісел та акустику з 9 динаміками.

Електромобіль MG Windsor отримав мотор на 136 к. с. та 200 Н∙м, а його максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Зі старту мінівен пропонують із батареєю ємністю 38 кВт∙год: запас ходу становить 331 км. Пізніше можуть додати батарею на 50,6 кВт∙год, адже вона доступна для Baojun Yunduo.

До речі, MG готує нові електромобілі з інноваційною твердотільною батареєю та запасом ходу до 1000 км.

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