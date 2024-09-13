MG и General Motors создали недорогой семейный электромобиль за $12 000 (фото)
MG Windsor — недорогой электрический минивэн с просторным салоном и богатым оснащением. Электрокар получил 136-сильный мотор, а его запас хода превышает 300 км.
В Индии презентовали новый MG Windsor. Доступный электрический минивэн выйдет на рынок с 3 октября по цене от $11 900. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль MG Windsor не является полностью новой моделью. По сути, это экспортная версия китайского Baojun Yunduo. В этом нет ничего удивительного, ведь оба бренда входят в концерн SAIC. Кроме того, совладельцем Baojun является General Motors и специалисты американского концерна приобщились к созданию минивэна.
Новый MG Windsor — компактный минивэн с оригинальным дизайном. У него массивный передний бампер, короткий капот и тоненькие светодиодные фары, а лобовое стекло наклонено на большой угол.
Габариты MG Windsor:
- длина — 4295 мм;
- ширина — 1850 мм;
- высота — 1652 мм;
- колесная база — 2700 мм;
- масса — 1495 кг.
В салоне MG Windsor установлены небольшой цифровой щиток приборов и крупный 15,6-дюймовый тачскрин. В креслах второго ряда регулируется спинка.
Базовая комплектация MG Windsor включает 6 подушек безопасности, ESP и камеры кругового обзора. Топовый вариант получил панорамную крышу, вентиляцию кресел и акустику с 9 динамиками.
Электромобиль MG Windsor получил мотор на 136 л. с. и 200 Н∙м, а его максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Со старта минивэн предлагают с батареей емкостью 38 кВт∙ч: запас хода составляет 331 км. Позже могут добавить батарею на 50,6 кВт∙ч, ведь она доступна для Baojun Yunduo.
Кстати, MG готовит новые электромобили с инновационной твердотельной батареей и запасом хода до 1000 км.
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