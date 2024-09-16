Рассекречен новый бюджетный электромобиль от General Motors за $4600 (фото)

Новый Wuling Hongguang Mini EV подрастет в размерах и станет элегантнее на вид. Электрокар получит более мощный мотор на 41 л. с., а его запас хода возрастет.

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Опубликованы первые фото Wuling Hongguang Mini EV второго поколения. Компактный бюджетный электромобиль дебютирует до конца нынешнего года и будет стоить от 32 000 юаней ($4600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Wuling Hongguang Mini EV, как и его предшественник, разрабатывается при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда наряду с китайским SAIC.

Электромобиль получит новый 41-сильный мотор Фото: CarNewsChina

Электромобиль Wuling Hongguang Mini EV кардинально изменит внешне, ведь на смену граням придут плавные линии. Каплевидные фары делают авто похожим на старшего Wuling Bingo. К тому же хэтчбек существенно подрос в размерах.

Размеры Wuling Hongguang Mini EV:

длина — 3256 мм;

ширина — 1510 мм;

высота — 1578 мм;

колесная база — 2190 мм.

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Салон Wuling Hongguang Mini EV пока держат в секрете, однако известно, что он будет выдержан в стилистике модели Bingo. Также частичного раскрыли характеристики авто. Китайский электромобиль получит более мощный 41-сильный мотор, однако его максимальная скорость по-прежнему будет ограничена на отметке 100 км/ч. Запас хода может достичь 300 км.

Кстати, Wuling готовит и доступный электрокроссовер. Недавно его показали на первых официальных фото.

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