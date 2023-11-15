В Китае поступил в продажу яркий компактный электромобиль за $6400 (фото)

Wuling Hongguang Mini EV третьего поколения официально дебютировал в Китае. Новинка получила запас хода 215 км и поддерживает быструю зарядку.

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В Китае поступил в продажу доступный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV Macaron. Новинка отличается обновленным дизайном и улучшенным интерьером. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Wuling Hongguang Mini EV Macaron получил яркий дизайн с компактными передними фарами и белыми акцентами на кузове. Порт для зарядки находится спереди.

Сзади установлены небольшие горизонтальные фонари. Модели доступна в пяти цветах: светло-желтый манго, молочно-абрикосовый кофе, зеленый авокадо, белый персиковый розовый и синий ирис.

Сзади установлены компактные фонари Фото: Wuling

Габариты Wuling Hongguang Mini EV Macaron:

длина — 3064 мм;

ширина — 1493 мм;

высота — 1629 мм;

колесная база — 2010 мм.

В интерьере размещены четыре посадочных места. Также внутри можно найти 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, аудиосистему с двумя динамиками и три порта USB. Объем багажника составляет до 734 литров.

В интерьере установлен 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Фото: Wuling

Wuling Hongguang Mini EV Macaron оснащен электромотором мощностью 41 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Электромобиль оснащен аккумуляторной батареей емкостью 17,3 кВт⋅час. Запас хода составляет до 215 км на одном заряде.

Wuling Hongguang Mini EV Macaron поддерживает быструю зарядку постоянным током. Она позволяет пополнить запас батареи с 30% до 80% за 35 минут.

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Электрокар уже можно заказать на сайте производителя. Начальная стоимость модели составляет 46 800 юаней (6 400 долларов).

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