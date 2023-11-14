Китайцы презентовали недорогого конкурента Mercedes-AMG G63 (фото)

Tank 700 Hi4-T является заряженной модификацией рамного внедорожника. Новинка отличается брутальным дизайном и оснащена 517-сильной гибридной установкой.

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Рамный внедорожник Tank 700 от Great Wall Motor получит заряженную версию Hi4-T. Она оснащена гибридной установкой и отличается более агрессивным кузовным обвесом. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Tank 700 Hi4-T получил широкие колесные арки, а также новые бамперы. Помимо этого на внедорожник установили новый капот с воздухозаборником.

Заряженная версия отличается новыми 22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками черного цвета. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 4 SUV размерностью 275/50.

Tank 700 Hi4-T получил новый кузовной обвес Фото: MIIT China

Сзади установлен массивный спойлер и запасное колесо. Также можно заметить большой диффузор.

Сзади установлен спойлер Фото: MIIT China

Габариты Tank 700 Hi4-T:

длина — 5113 мм;

ширина — 2061 мм;

высота — 1952 мм;

колесная база — 3000 мм.

В интерьере разместили большой дисплей информационно-развлекательной системы. Внутри установлены пять сидений.

В интерьере разместили большой дисплей информационно-развлекательной системы Фото: autohome.com.cn

Tank 700 Hi4-T оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 517 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Новинку планируют представить на Автосалоне в Гуанчжоу. Тогда и станет известна стоимость внедорожника.

Ранее Фокус рассказал, что возрожденный британский бренд Vanwall рассекретил сверхмощную модификацию своего электрокара Vandervell S.