Британцы показали 650-сильный электрический хэтчбек в ретро-стиле (фото)

Vanwall Vandervell S Plus оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 650 сил. Первые поставки хэтчбека клиентам запланированы на начало 2024 года.

Related video

Возрожденный британский бренд Vanwall рассекретил сверхмощную модификацию своего электрокара Vandervell S. Версия Plus станет самой быстрой и дорогой в линейке модели. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Vanwall Vandervell S Plus получил дизайн с элементами ретро-стиля. Спереди установлены двойные светодиодные фары и массивный сплиттер.

Спереди расположены четыре фары Фото: Vanwall

Задние фонари объединены в один блок. На задней двери есть спойлер, а на бампере разместили диффузор.

Сзади размещены компактные фонари Фото: Vanwall

Vanwall Vandervell S Plus предложат с несколькими цветами кузова на выбор. Одним из них станет знаковый оттенок Vanwall Racing Green.

Вес хэтчбека составит около 1800 кг. Это довольно неплохой показатель для электромобиля.

Vanwall Vandervell S Plus оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 650 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около трех секунд.

Силовая установка питается от аккумуляторной батареи емкостью 84 кВт⋅час. Запас хода составит около 420 км на одном заряде.

Важно

На смену Twingo: Renault готовит недорогой электромобиль за $25 000

Электрический хэтчбек выпустят ограниченный тиражом всего в 500 экземпляров. Начальная цена модели составит 135 760 долларов. Первые поставки клиентам запланированы на начало 2024 года.

Ранее Фокус писал, что в Лос-Анджелесе официально представили новый электромобиль Polestar 5.