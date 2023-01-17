Представлен сверхмощный электрический хэтчбек легендарной британской марки (фото)

Vanwall Vandervell S — полноприводной электрический хэтчбек с граненым дизайном. Модель предложат в версиях мощностью 320 и 580 л. с.

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Знаменитая марка Vanwall возвращается и готовит новую модель Vandervell S. Электромобиль поступит в продажу с третьего квартала нынешнего года по цене от 128 000 евро и всего выпустят 500 таких авто. Изображения авто появились на странице компании в Instagram.

[ + – ] Топовая версия хэтчбека разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с

Британский бренд Vanwall прославился в 50-х и 60-х годах своими гоночными моделями, побеждавшими даже в "Формуле-1". Теперь его возродили, но выпускать авто будут в Германии, а упор сделают на электромобили и гибриды.

Новый Vanwall Vandervell S — электрический хэтчбек со сдержанным граненым дизайном в духе Lancia Delta. У него длинный капот, высокая оконная линия и выраженные расширенные колесные арки. Автомобиль получил карбоновый обвес и выдвижные дверные ручки. Стандартными являются 22-дюймовые колеса.

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Электромобиль предложат в двух полноприводных версиях. Vanwall Vandervell S оснащен 320-сильной установкой: он разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и обладает запасом хода 450 км.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет 420-450 км

Топовый вариант является 580-сильным и стартует до сотни за 3,4 с. Запас хода у него меньше — 420 км. Параметры батареи пока не раскрывают: по предварительным данным, ее позаимствовали у Hyundai Ioniq 5 либо Kia EV6.

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