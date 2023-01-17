Представлений надпотужний електричний хетчбек легендарної британської марки (фото)

Vanwall Vandervell S — повнопривідний електричний хетчбек з гранованим дизайном. Модель запропонують у версіях потужністю 320 та 580 к. с.

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Знаменита марка Vanwall повертається і готує нову модель Vandervell S. Електромобіль надійде у продаж із третього кварталу цього року за ціною від 128 000 євро і всього випустять 500 таких авто. Зображення авто з'явилися на сторінці компанії у Instagram.

[ + – ] Топова версія хетчбека розганяється до 100 км/год за 3,4 с

Британський бренд Vanwall прославився у 50-х та 60-х роках своїми гоночними моделями, які перемагали навіть у "Формулі-1". Тепер його відродили, але випускатимуть авто в Німеччині, а наголос зроблять на електромобілі та гібриди.

Новий Vanwall Vandervell S — електричний хетчбек зі стриманим гранованим дизайном у дусі Lancia Delta. Він має довгий капот, високу віконну лінію і виражені розширені колісні арки. Автомобіль отримав карбонове обваження та висувні дверні ручки. Стандартними є 22-дюймові колеса.

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Електромобіль запропонують у двох повнопривідних версіях. Vanwall Vandervell S оснащений 320-сильною установкою: він розганяється до 100 км/год за 4,9 с і має запас ходу 450 км.

[ + – ] Запас ходу електрокара складає 420-450 км.

Топовий варіант є 580-сильним та стартує до сотні за 3,4 с. Запас ходу в нього менше — 420 км. Параметри батареї поки не розкривають: за попередніми даними, її запозичили Hyundai Ioniq 5 або Kia EV6.

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