На смену Twingo: Renault готовит недорогой электромобиль за $25 000

Доступный электромобиль Renault будет компактным городским хэтчбеком. Производство бюджетной модели наладят в Словении.

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Renault Group разрабатывает новый бюджетный электромобиль. Он появится в 2026 году и будет стоить около 25 000 долларов. Об этом стало известно изданию Automotive News Europe.

Появление модели ранее подтвердил СЕО Renault Group Лука де Мео. По его словам, новинка поможет "демократизировать" электрокары – сделать их доступными большинству автомобилистов. Ее будут выпускать под суббрендом Ampere.

Новый электромобиль Renault будет компактным хэтчбеком, который сменит модель Twingo. Лука де Мео намекнул, что вдохновением для создателей послужили японские кей-кары – миниатюрные городские автомобили.

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Хэтчбек построят на платформе CMF-BEV, как и более крупный электромобиль Renault 5. Его производство наладят на предприятии в городе Ново Место (Словения).

Характеристики Renault и подробности модели пока держатся в секрете. В скором времени появится ее концепт-кар.

Подразделение Ampere планирует выпустить 6 новых моделей до 2031 года. К этому времени объемы производства доведут до миллиона электрокаров ежегодно.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault готовятся обновить самый доступный электрокроссовер в Европе.

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