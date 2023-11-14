Китайці презентували недорогого конкурента Mercedes-AMG G63 (фото)

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Tank 700 Hi4-T є зарядженою модифікацією рамного позашляховика. Новинка відрізняється агресивним дизайном і оснащена 517-сильною гібридною установкою.
Рамний позашляховик Tank 700 від Great Wall Motor отримає заряджену версію Hi4-T. Вона оснащена гібридною установкою та відрізняється більш агресивним кузовним обважуванням. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.
Tank 700 Hi4-T отримав широкі колісні арки та нові бампери. Крім цього на позашляховик встановили новий капот із повітрозабірником.
Заряджена версія відрізняється новими 22-дюймовими колісними легкосплавними дисками чорного кольору. Вони взуті у шини Michelin Pilot Sport 4 SUV розмірністю 275/50.
Ззаду встановлений масивний спойлер та запасне колесо. Також можна побачити великий дифузор.
Габарити Tank 700 Hi4-T:
- довжина — 5113 мм;
- ширина — 2061 мм;
- висота — 1952 мм;
- колісна база — 3000 мм.
В інтер'єрі розмістили великий екран інформаційно-розважальної системи. Усередині встановлено п'ять сидінь.
Tank 700 Hi4-T оснащений 3,0-літровим турбованим двигуном V6 та електромотором сумарною потужністю 517 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Він працює у парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.Важливо
Новинку планують представити на Автосалоні у Гуанчжоу. Тоді та стане відома вартість позашляховика.
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