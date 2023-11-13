В Китае готовят недорогой электрокроссовер з запасом хода свыше 600 км (фото)

Новый Arcfox αT5 — обтекаемый электрокроссовер стоимостью около 30 000 долларов. Топовая версия модели способна проехать 660 км без подзарядки.

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Опубликованы первые фото Arcfox αT5. Электрический кроссовер от концерна BAIC официально представят 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт Autohome.

Электрокар предложен в версиях на 252 и 272 л. с. Фото: autohome.com.cn

Новый Arcfox αT5 – электрический кроссовер С-класса стоимостью около 30 000 долларов. У него обтекаемый дизайн с заостренным "носом", раскосыми фарами и аркообразной крышей.

Размеры Arcfox αT5 2024:

длина – 4690 мм;

ширина – 1936 мм;

высота – 1650 мм;

колесная база – 2845 мм.

Все показания в салоне выведены на большой дисплей Фото: autohome.com.cn

Салон Arcfox αT5 выполнен в минималистском стиле. У авто отсутствуют щиток приборов и переключатели, зато установлен огромный тачскрин. Передние сиденья получили электропривод.

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Китайский электромобиль Arcfox αT5 будут оснащать моторами мощностью 252 и 272 л. с. Максимальная скорость в обеих версиях ограничена на отметке в 182 км/ч.

Передние сиденья получили электропривод Фото: autohome.com.cn

На выбор предложат батареи емкостью 65 и 85,8 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 520 и 660 км, соответственно.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился китайский электромобиль с оригинальным дизайном.

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