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Авто

Ford возрождает знаменитую спортивную модель 70-х: первые фото и подробности

Ford Capri 2025, Ford Capri, новый Ford Capri, электромобиль Ford, кроссовер Ford
Фото: carscoops.com | Новый Ford Capri будет электрическим купе-кроссовером

Новый Ford Capri появится в 2024 году и станет электрическим купе-кроссовером. На выбор предложат версии мощностью до 340 сил с запасом хода свыше 500 км.

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Ford готовится возродить модель Capri. Культовый спорткар 70-х вернется на рынок в новом образе – как электрический купе-кроссовер. Недавно прототип модели заметили во время испытаний в Германии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Ford Capri закамуфлирован, но видно, что он мало чем напоминает знаменитого предка и больше похож на кроссовер Peugeot 408 или BMW X2 второго поколения. У него высокая оконная линия, слегка заостренная "корма" и большой угол наклона задних стоек крыши.

Ford Capri 2025, Ford Capri, новый Ford Capri, электромобиль Ford, кроссовер Ford Fullscreen
Электрокар построят на платформе Volkswagen ID.4
Фото: carscoops.com

Ожидается, что передняя часть модели будет выдержана в духе электрокроссовера Ford Explorer. В этом нет ничего удивительного, ведь две модели являются родственными.

Как и Explorer, электромобиль Ford Capri будет построен на платформе MEB, позаимствованной у Volkswagen ID.4. По сути, это будет аналог купеобразного VW ID.5.

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Кроссовер Ford Capri предложат в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. На выбор предложат батареи емкостью 58 и 82 кВт∙ч, а запас хода в самой "дальнобойной" версии превысит 500 км. Зарядить электрокар на 80% можно будет за 30 минут.

Ford Capri 2025, Ford Capri, новый Ford Capri, электромобиль Ford, кроссовер Ford Fullscreen
На выбор предложат версии мощностью до 340 л. с.
Фото: carscoops.com

Новый Ford Capri должны официально представить через год. На рынок модель выйдет в начале 2025 года.

Следует отметить, что Ford и Volkswagen активизировали сотрудничество в последние годы. Так, VW Amarok построен на базе Ford Ranger, а новый Volkswagen Transporter породнится с Ford Transit Custom.

Также Фокус сообщал, что Ford Mustang получил оригинальную ретро-версию.