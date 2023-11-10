Ford возрождает знаменитую спортивную модель 70-х: первые фото и подробности

Новый Ford Capri появится в 2024 году и станет электрическим купе-кроссовером. На выбор предложат версии мощностью до 340 сил с запасом хода свыше 500 км.

Related video

Ford готовится возродить модель Capri. Культовый спорткар 70-х вернется на рынок в новом образе – как электрический купе-кроссовер. Недавно прототип модели заметили во время испытаний в Германии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Ford Capri закамуфлирован, но видно, что он мало чем напоминает знаменитого предка и больше похож на кроссовер Peugeot 408 или BMW X2 второго поколения. У него высокая оконная линия, слегка заостренная "корма" и большой угол наклона задних стоек крыши.

Электрокар построят на платформе Volkswagen ID.4 Фото: carscoops.com

Ожидается, что передняя часть модели будет выдержана в духе электрокроссовера Ford Explorer. В этом нет ничего удивительного, ведь две модели являются родственными.

Как и Explorer, электромобиль Ford Capri будет построен на платформе MEB, позаимствованной у Volkswagen ID.4. По сути, это будет аналог купеобразного VW ID.5.

Важно

Новый Ford Transit получит экстремальную внедорожную версию для активного отдыха (фото)

Кроссовер Ford Capri предложат в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. На выбор предложат батареи емкостью 58 и 82 кВт∙ч, а запас хода в самой "дальнобойной" версии превысит 500 км. Зарядить электрокар на 80% можно будет за 30 минут.

На выбор предложат версии мощностью до 340 л. с. Фото: carscoops.com

Новый Ford Capri должны официально представить через год. На рынок модель выйдет в начале 2025 года.

Следует отметить, что Ford и Volkswagen активизировали сотрудничество в последние годы. Так, VW Amarok построен на базе Ford Ranger, а новый Volkswagen Transporter породнится с Ford Transit Custom.

Также Фокус сообщал, что Ford Mustang получил оригинальную ретро-версию.