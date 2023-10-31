Новый Ford Transit получит экстремальную внедорожную версию для активного отдыха (фото)

Ford Transit Custom получит внедорожные шины и обвес, а его клиренс существенно увеличат. Фургон будет доступен в гибридной версии.

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У Ford Transit Custom 2024 появится нестандартный вариант 4X4. Фургон подготовят к бездорожью и он будет предназначен для любителей активного отдыха. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

Необычный тюнинг Ford Transit Custom готовят в ателье Loder1899 – первый автомобиль должен быть готов в начале 2024 года. Фургону увеличат клиренс сразу на 80 мм и добавят защитный пластиковый обвес. Спереди появятся дуги и дополнительная оптика, а на крыше – багажник.

Тюнинг Ford Transit выполняют в ателье Loder1899 Фото: Motor.es

Кроме того, новый Ford Transit получит 18-дюймовые стальные диски с внедорожной резиной размером 255/55 R18. Для установки шин понадобились расширители арок.

Также тюнинг Ford Transit Custom затронет ходовую – подвеску усилят для бездорожья. Все фургоны будут полноприводными.

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Ford Transit Custom 4X4 будет предложен с 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем и в 224-сильной гибридной версии с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Гибрид способен проехать до 90 км в электрическом режиме.

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