Новый Volkswagen Transporter 2024 впервые заметили на дорогах (фото)

Volkswagen Transporter 2024 будет иметь мало общего с новым Multivan и породнится с Ford Transit Custom. В линейке появятся гибридные и электрические модификации.

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В Турции сфотографировали новый Volkswagen Transporter. Фургон проходит испытания и будет представлен в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Volkswagen Transporter ждут большие перемены – модель отделят от VW Multivan. Она разрабатывается совместно с Ford и основана на Ford Transit Custom. Производство двух фургонов наладят на предприятии Ford Otosan в Турции.

Volkswagen Transporter породнится с Ford Transit Custom Фото: Motor1.com

Volkswagen Transporter 2024 закамуфлирован, но видно, что в профиль он очень схож с Ford Transit Custom. Две модели будут отличаться, прежде всего, дизайном передней части. В линейке будут грузовые, грузопассажирские и пассажирские версии.

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Новый Volkswagen Transporter получит 2,0-литровые турбодизели мощностью 109, 136, 150 и 170 л. с., а также 224-сильную гибридную установку с 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором.

В линейке появятся гибридные и электрические версии Фото: Motor1.com

Позже ожидается и электромобиль Volkswagen Transporter. Его предложат в версиях на 136 и 217 л. с., а запас хода составит до 380 км.

К слову, это не первая совместная модель Ford и Volkswagen. Ранее Volkswagen Amarok породнился с Ford Ranger, а электромобиль Ford Explorer построили на платформе Volkswagen MEB.

Также Фокус рассказывал про внедорожную версию Ford Transit Custom.