Volkswagen презентовал бюджетный внедорожный кроссовер за $19 588 (фото)

Volkswagen Taigun GT Edge Trail имеет множество косметических отличий от стандартного кроссовера. Новинка оснащена 150-сильным двигателем и имеет передний привод.

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Компактный кроссовер Volkswagen Taigun получил внедорожную версию GT Edge Trail. Стоимость новинки составляет всего 19 588 долларов. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Volkswagen Taigun разделяет платформу с кроссовером T-Cross. Модель предназначена для рынка Индии.

Volkswagen Taigun GT Edge Trail получил черно-красные наклейки на задней части кузова. Также появились новые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Black Belmont черного цвета и дополнительный багажник на крыше.

На крыше установлен дополнительный багажник Фото: Volkswagen

Кроссовер можно заказать в трех цветах: Candy White, Reflex Silver или Carbon Steel Grey. Все они входят в стоимость комплектации.

В интерьере присутствует отделка из кожзаменителя и логотипы Trail. Также специальная версия отличается наличием педалей из нержавеющей стали и видеорегистратора.

Сиденья выполнены из кожзаменителя Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigun GT Edge Trail оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Модель доступна только с передним приводом.

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Кроссовер уже можно купить в Индии по цене 16,3 лакха рупий (19 588 долларов). Также есть и более дорогие комплектации GT Plus и GT Edge Limited Edition.

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