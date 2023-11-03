Новый большой Volkswagen для перевозок рассекретили до премьеры (фото)

Обновленный микроавтобус Volkswagen Crafter получит множество улучшений и косметических изменений. Новинку предложат с дизельными двигателями мощностью до 174 сил.

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Микроавтобус Volkswagen Crafter получит обновление в 2024 году. Новинка получит измененный дизайн экстерьера и улучшенный интерьер. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Спереди Volkswagen Crafter появятся обновленные фары с новыми дневными ходовыми огнями. Также микроавтобус получит измененный бампер.

Решетка радиатора модели получит новое оформление. Сзади установят обновленные вертикальные фонари.

В интерьере появится новый 10,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также будет предложен и увеличенный до 12,9 дюйма экран. Под дисплеем будут расположены сенсорные элементы управления температурой в салоне и громкостью звука.

В интерьере разместят большой дисплей информационно-развлекательной системы Фото: Volkswagen

Также внутри разместят новый селектор передач и электрический ручной тормоз. Модели с автоматической КПП получат подстаканники на центральной консоли.

Обновленный Volkswagen Crafter получит систему автономного экстренного торможения с обнаружением велосипедистов и пешеходов, помощь в удержании полосы движения, распознавание дорожных знаков и контроль ограничения скорости.

Как и прежде, обновленный микроавтобус будет предлагаться в различных вариантах кузова и габаритах. Полная масса авто составит до 5500 кг.

Volkswagen Crafter 2024 модельного года предложат с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью от 138 до 174 л.с. На выбор станут доступны 8-ступенчатая АКПП или 6-ступенчатая "механика".

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Обновленный микроавтобус может поступить в продажу уже в апреле 2024 года. Стоимость модели пока не раскрывается.

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