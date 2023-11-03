Новий найбільший Volkswagen для перевезень розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлений мікроавтобус Volkswagen Crafter отримає безліч поліпшень і косметичних змін. Новинку запропонують із дизельними двигунами потужністю до 174 сил.

Related video

Мікроавтобус Volkswagen Crafter отримає оновлення у 2024 році. Новинка отримає змінений дизайн екстер'єру та покращений інтер'єр. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

Спереду Volkswagen Crafter з'являться оновлені фари з новими денними ходовими вогнями. Також мікроавтобус отримає змінений бампер.

Решітка радіатора моделі отримає нове оформлення. Ззаду встановлять оновлені вертикальні ліхтарі.

В інтер'єрі з'явиться новий 10,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Також буде запропоновано і збільшений до 12,9 дюйма екран. Під дисплеєм будуть розташовані сенсорні елементи управління температурою в салоні та гучністю звуку.

В інтер'єрі розмістять великий дисплей інформаційно-розважальної системи Фото: Volkswagen

Також всередині розмістять новий селектор передач і електричне ручне гальмо. Моделі з автоматичною КПП отримають підстаканники на центральній консолі.

Оновлений Volkswagen Crafter отримає систему автономного екстреного гальмування з виявленням велосипедистів і пішоходів, допомогу в утриманні смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків і контроль обмеження швидкості.

Як і раніше, оновлений мікроавтобус пропонуватиметься в різних варіантах кузова та габаритах. Повна маса авто становитиме до 5500 кг.

Volkswagen Crafter 2024 модельного року запропонують із 2,0-літровими турбодизелями потужністю від 138 до 174 к.с. На вибір стануть доступні 8-ступінчаста АКПП або 6-ступінчаста "механіка".

Важливо

Аналог Passat: новий сімейний електромобіль Volkswagen показали до прем'єри (фото)

Оновлений мікроавтобус може надійти в продаж вже у квітні 2024 року. Вартість моделі поки що не розкривається.

Раніше Фокус писав, що в Україні стартують продажі Volkswagen Amarok другого покоління.