Вдохновлен Калифорнией: новейший Ford Mustang получил оригинальную ретро-версию (фото)
Ford Mustang GT California Special на 1995 долларов дороже стандартной модели. Пакет улучшений включает в себя множество декоративных элементов.
Спорткар Ford Mustang получил новую версию California Special. Она вдохновлена культурой вождения Калифорнии и имеет элементы ретро-стиля. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
Ford Mustang GT California Special отличается от стандартной модели наличием уникальных штрихов синего цвета Rave Blue. Их можно заметить на решетке радиатора, логотипах и колесных дисках.
Передние фары получили черную окантовку. Также по бокам есть декоративные полосы черного и синего цветов.
На Ford Mustang GT California Special установлены 19-дюймовые колесные диски цвета Carbonized Grey с акцентами Rave Blue. Для пакета Performance Pack предусмотрен уникальный дизайн с фрезерованной поверхностью.
В интерьере появилась перфорированная отделка Navy Pier и кожаная обивка цвета Ebony Black. Помимо этого внутри можно встретить синие акценты цвета Raptor Blue.
Ford Mustang GT оснащен 5,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 480 л.с. и 567 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой АКПП или 6-ступенчатой "механикой".
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.Важно
Ford Mustang GT California Special уже доступен для заказа на сайте производителя. Стоимость пакета улучшений составляет 1995 долларов.
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