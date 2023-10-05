Новый Ford Mustang 2024 превратили в авто из мультфильма "Тачки" (фото)

Блогер работал над этим проектом более двух лет, пока не добился необходимого результата. Спорткар оснащен 480-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 4,3 секунды.

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В США владелец новейшего Ford Mustang GT 2024 модельного года необычно модифицировал свой спорткар. Автомобиль превратили в копию Молнии МакКуина из мультфильма "Тачки". Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Этот Ford Mustang GT принадлежит блогеру Энди Де Ла Вега. Он поделился, что этот проект призван вызывать радость у людей, которые заметят авто на дорогах.

Сперва блогер создавал проект на базе Ford Mustang шестого поколения, но позже продал спорткар. Затем он купил следующее поколение модели.

Автомобиль получил новый красный цвет кузова с аэрографией как у главного героя мультфильма "Тачки". Также спорткар может похвастаться колесными дисками в цвет кузова и шинами с белыми надписями.

Ford Mustang GT получил аэрографию в стиле главного героя "Тачек" Фото: instagram.com/mcqueen_atlanta

Еще одной модификацией стали новые пружины, благодаря которым дорожный просвет стал меньше. Силовая установка и интерьер авто остались без изменений.

Спорткар имеет модернизированную подвеску Фото: instagram.com/mcqueen_atlanta

Под капотом расположен 5,0-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 480 л.с. и 567 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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