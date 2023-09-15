Новейший Ford Mustang 2024 попал в ДТП вскоре после покупки (фото)

В США повредили в ДТП первый Ford Mustang 2024 модельного года. У автомобиля пострадала задняя часть, а в салоне сработали подушки безопасности.

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Новый Ford Mustang седьмого поколения только поступил в продажу в конце августа, а один из спорткаров уже успел попасть в ДТП. Фото с места аварии опубликовали на Reddit.

ДТП произошло в США и его подробностей пока немного. По предварительной информации, новый Ford Mustang занесло, он врезался задней частью и вылетел на полосу встречного движения.

В салоне сработали подушки безопасности Фото: Reddit

Разбитый Ford Mustang 2024 показали только с одного ракурса, поэтому все повреждения не видны. Впрочем, можно заметить вырванное заднее колесо и выстрелившие подушки безопасности в салоне. Автомобиль вполне подлежит ремонту.

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Новый Ford Mustang 2024 (модельный год в автомобильном мире наступает раньше календарного) сохраняет знакомый стиль, но стал агрессивнее на вид. В салоне установлены современная виртуальная панель приборов и большой тачскрин.

Новый Ford Mustang седьмого поколения поступил в продажу с конца августа Фото: Ford

В ДТП попал Ford Mustang GT с 5,0-литровым V8 мощностью 487 л. с. Также со старта доступны версия Dark Horse с 507-сильной версией этого мотора и базовый 2,3-литровый вариант на 315 л. с.

Кроме того, в 2024 году появится топовый Ford Mustang GTD. Он получит 800-сильный V8 и станет самым мощным в истории модели.

Также Фокус рассказывал, что дорогой суперкар Bugatti за $3,8 миллиона столкнулся с маршруткой.