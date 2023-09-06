Эксклюзивный Bugatti за $3,8 миллиона попал в нелепое ДТП с маршруткой (видео)

Bugatti Chiron Super Sport — редкая лимитированная версия модели. Суперкар оснащен 1600-сильным W16 и способен развить 440 км/ч.

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В Дубае попал в аварию редкий суперкар Bugatti Chiron Super Sport. Дорогое экзотическое авто стоимостью 3,8 миллиона долларов столкнулся с маршрутным такси. Видео с места ДТП опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

На видео Bugatti Chiron Super Sport "притер" автобус. От удара маршрутка вылетела на тротуар. Виновника ДТП еще не назвали, но не исключено, что суперкар подрезал автобус – об этом свидетельствует положение авто.

В аварии никто не пострадал, но оба транспортные средства получили повреждения. У автобуса разбита фара и помято крыло, а у Bugatti Chiron повреждена боковина. Конечно же, ремонт суперкара с карбоновым кузовом будет очень дорогим.

Владельцем Bugatti Chiron Super Sport является китайский бизнесмен. В его гараже – не один дорогой суперкар.

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Bugatti Chiron Super Sport – лимитированная заряженная версия купе. Всего выпущено только 70 или 80 таких авто. Суперкар оснащен 8,0-литровым турбированным W16 с увеличенной до 1600 л. с. мощностью. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с и развить 440 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании разбили эксклюзивный суперкар Pagani за $11 миллионов, построенный специально для семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.

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