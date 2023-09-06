Ексклюзивний Bugatti за $3,8 мільйона потрапив у безглузду ДТП із маршруткою (відео)

Bugatti Chiron Super Sport — рідкісна лімітована версія моделі. Суперкар оснащений 1600-сильним W16 і здатний розвинути 440 км/год.

Related video

У Дубаї потрапив в аварію рідкісний суперкар Bugatti Chiron Super Sport. Дороге екзотичне авто вартістю 3,8 мільйона доларів зіткнулося з маршрутним таксі. Відео з місця ДТП опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

На відео Bugatti Chiron Super Sport "притер" автобус. Від удару маршрутка вилетіла на тротуар. Винуватця ДТП ще не назвали, але не виключено, що суперкар підрізав автобус — про це свідчить положення авто.

В аварії ніхто не постраждав, але обидва транспортні засоби зазнали пошкоджень. У автобуса розбита фара і пом'яте крило, а у Bugatti Chiron пошкоджена боковина. Звісно ж, ремонт суперкара з карбоновим кузовом буде дуже дорогим.

Власником Bugatti Chiron Super Sport є китайський бізнесмен. У його гаражі — не один дорогий суперкар.

Важливо

ДТП на $200 тисяч: блогерка Даша Квіткова потрапила в масштабну аварію в Києві, — соцмережі (фото)

Bugatti Chiron Super Sport — лімітована заряджена версія купе. Загалом випущено лише 70 або 80 таких авто. Суперкар оснащений 8,0-літровим турбованим W16 зі збільшеною до 1600 к. с. потужністю. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,4 с і розвинути 440 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії розбили ексклюзивний суперкар Pagani за $11 мільйонів, побудований спеціально для семиразового чемпіона "Формули-1" Льюїса Хемілтона.

Також ми писали, що в аварію потрапив автовоз із дорогими суперкарами.