ДТП на $2 мільйони: в аварію потрапив автовоз з ексклюзивними суперкарами (фото, відео)

Автовоз із 10 суперкарами потрапив в аварію на трасі в британському графстві Кент. У ДТП ніхто не постраждав, але машини зазнали серйозних пошкоджень.

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У Великій Британії сталася дуже дорога ДТП. На трасі А20 перекинувся автовоз, який транспортував дорогі суперкари. Про це пише видання The Sun.

Mercedes-AMG GTR Black Series є однією з найдорожчих машин на автовозі Фото: The Sun

Аварія сталася в графстві Кент поблизу міста Фарнінгем увечері 23 серпня. Автовоз завалився на бік під час виконання маневру. На щастя, водій вантажівки не постраждав.

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Автомобілі, навпаки, зазнали серйозних пошкоджень. Деякі автівки викинуло з автовозу і вони перекинулися, інші — зазнали пошкоджень під час падіння. Після аварії поліції довелося перекрити трасу на кілька годин, щоб розчистити її.

Bentley Continental GT Speed викинуло на дорогу Фото: The Sun

Загалом пошкоджено 10 авто. Найдорожчий суперкар на автовозі — Aston Martin Vanquish Zagato вартістю 750 000 фунтів стерлінгів ($950 000). Недешевими є також Lamborghini Aventador і Mercedes-AMG GTR Black Series.

Крім того, пошкоджень зазнали два Ferrari F430 Spider, Audi R8, Bentley Continental GT Speed, Nissan GT-R, Jaguar F-Type і BMW M3. Сумарна вартість авто перевищує 2 мільйони доларів.

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