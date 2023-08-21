Не розрахували: в Україні відпочивальники випадково втопили в озері кросовер Hyundai (відео)

Кросовер Hyundai Santa Fe заїхав в озеро, але його водій не розрахував глибину. Автомобіль довелося витягати з водойми на буксирі.

Related video

Нещасним випадком закінчився відпочинок групи українців на озері в Рівненській області. У водоймі втопили кросовер Hyundai Santa Fe. Відео з ДТП з'явилося на сторінці varash-city в Instagram.

Інцидент стався на озері в селі Сопачів Вараського району. Компанія відпочивала на пляжі і водій Hyundai Santa Fe вирішив заїхати у воду.

Очевидно, водій не розрахував глибину водойми, створеної в старому кар'єрі з крутими схилами. Кросовер Hyundai віднесло від берега.

Інші відпочивальники одразу поспішили допомогти водієві та пасажирам вибратися з автомобіля. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

Пізніше кросовер Hyundai Santa Fe витягли з озера на буксирі у Mercedes E-Class. Наразі невідомо, як подібні "водні процедури" відобразилися на стані машини.

Важливо

Катастрофа Freemantle Highway: який зараз вигляд має згоріле судно з автомобілями (фото)

Не виключено, що авто-потопельнику може знадобитися недешевий ремонт. Під час підтоплення страждає насамперед електрообладнання автомобіля. Крім того, двигуну може загрожувати гідроудар.

Раніше Фокус розповідав, що в ДТП розбили ексклюзивний суперкар Pagani за $11,5 мільйонів. Авто побудували спеціально для семиразового чемпіона "Формули-" Льюїса Хемілтона.

Також ми писали, що Ferrari за $400 000 згорів під час їзди по полю.