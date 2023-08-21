Суперкар Ferrari за $400 000 згорів дотла під час їзди по кукурудзяному полю (відео)

Блогер заявив, що пожежа не була запланована та сталася випадково. У підсумку дорогий суперкар був знищений за лічені хвилини.

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Блогер перевірив на міцність суперкар Ferrari F8 Tributo. Автомобіль згорів після їзди по кукурудзяному полю на високій швидкості. Відео опублікували на YouTube-каналі WhistlinDiesel.

Блогер Коді Детвайлер часто знищує різні автомобілі. Цей суперкар за $400 000 був куплений тільки заради того, щоб перевірити його на міцність.

Для зйомок чергового відео команда вирушила на кукурудзяне поле. Того дня температура повітря становила 47°C.

Блогер їздив по кукурудзяному полю на високій швидкості Фото: Скриншот

В один момент Ferrari F8 Tributo загорівся. Блогер і його оператор швидко вибралися з авто, поки полум'я не охопило весь кузов. Поруч перебував мінівен Chrysler Pacifica знімальної групи, який також згорів дотла.

Через деякий час на місце інциденту прибули пожежники. Їм вдалося загасити полум'я, але дорогий суперкар уже не підлягає відновленню.

Вогонь майже повністю спалив увесь Ferrari F8 Tributo, включно з його двигуном і кузовом. Частково вціліли тільки деякі деталі суперкара загальною вартістю близько $8000.

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Ferrari F8 Tributo оснащений 3,9-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 720 к.с. і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

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