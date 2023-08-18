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Авто

Рідкісний суперкар McLaren за $500 000 згорів на рівному місці (фото)

McLaren 765 LT, суперкар McLaren, згорів суперкар
Суперкар McLaren 765 LT згорів у США

McLaren 765 LT — заряджений суперкар, випущений обмеженою серією. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 330 км/год.

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У США згорів лімітований суперкар McLaren 765 LT Spider. Рідкісна модель вартістю близько півмільйона доларів не підлягає відновленню. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

McLaren 765 LT, суперкар McLaren, згорів суперкар Fullscreen
Авто загорілося на рівному місці

Пожежа сталася в американському штаті Мічиган. Суперкар McLaren загорівся фактично на рівному місці — кабріолет їхав відносно повільно вузькою дорогою.

Займання почалося в моторному відсіку McLaren 765 LT Spider. Пожежники швидко прибули і загасили авто, але вогонь на той час знищив усю його задню частину. Машину відправили на утилізацію, адже врятувати її вже не вийде.

McLaren 765 LT, суперкар McLaren, згорів суперкар Fullscreen
Суперкар вигорів і не підлягає відновленню

McLaren 765 LT — заряджена версія моделі 720S, випущена обмеженим тиражем. Загалом зібрали по 765 купе і кабріолетів.

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Цифрове позначення в назві вказує на збільшену до 765 к. с. потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо. McLaren 765 LT Spider здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а до 200 км/год — за 7,2 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год.

McLaren 765 LT, суперкар McLaren, згорів суперкар Fullscreen
McLaren 765 LT випущено лімітованою серією
Фото: McLaren

Від McLaren 720S Spider авто відрізняється аеродинамічним обвісом і збільшеним антикрилом. Крім того, кабріолет полегшений на 80 кг за рахунок карбонових деталей.

Раніше Фокус розповідав про судно з новими автомобілями, що загорілося через самозаймання електрокара.

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