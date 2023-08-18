Рідкісний суперкар McLaren за $500 000 згорів на рівному місці (фото)

McLaren 765 LT — заряджений суперкар, випущений обмеженою серією. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 330 км/год.

Related video

У США згорів лімітований суперкар McLaren 765 LT Spider. Рідкісна модель вартістю близько півмільйона доларів не підлягає відновленню. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Авто загорілося на рівному місці

Пожежа сталася в американському штаті Мічиган. Суперкар McLaren загорівся фактично на рівному місці — кабріолет їхав відносно повільно вузькою дорогою.

Займання почалося в моторному відсіку McLaren 765 LT Spider. Пожежники швидко прибули і загасили авто, але вогонь на той час знищив усю його задню частину. Машину відправили на утилізацію, адже врятувати її вже не вийде.

Суперкар вигорів і не підлягає відновленню

McLaren 765 LT — заряджена версія моделі 720S, випущена обмеженим тиражем. Загалом зібрали по 765 купе і кабріолетів.

Важливо

ДТП на $11 мільйонів: у Британії розбили унікальний суперкар легенди "Формули-1" (фото)

Цифрове позначення в назві вказує на збільшену до 765 к. с. потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо. McLaren 765 LT Spider здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с, а до 200 км/год — за 7,2 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год.

McLaren 765 LT випущено лімітованою серією Фото: McLaren

Від McLaren 720S Spider авто відрізняється аеродинамічним обвісом і збільшеним антикрилом. Крім того, кабріолет полегшений на 80 кг за рахунок карбонових деталей.

Раніше Фокус розповідав про судно з новими автомобілями, що загорілося через самозаймання електрокара.

Також ми писали, що знаменитий суперкар Mercedes 50-х років повністю згорів.