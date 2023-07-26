Всьому виною електрокар: біля берегів Нідерландів горить судно з тисячами авто на борту (відео)

Судно Fremantle Highway везло майже 3000 авто з Німеччини до Єгипту. Причиною пожежі називають загоряння електромобіля в трюмі корабля.

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У Північному морі за 27 км від нідерландського острова Амеланд загорілося судно-автовоз Fremantle Highway. У пожежі загинула одна людина, ще кілька — були госпіталізовані з травмами та отруєнням чадним газом. Про це повідомляє агентство Reuters.

Команді не вдалося загасити своїми силами Фото: kustwacht.nl

Судно Fremantle Highway довжиною 199 м і водотоннажністю 18 500 тонн ходить під прапором Панами. У своїх трюмах воно везло 2857 нових автомобілів із німецького Бременгафена до Єгипту.

Рятувальники евакуювали із судна 23 членів екіпажу Фото: kustwacht.nl

Зазначається, що 25 автомобілів на борту є електричними і саме загоряння одного з електрокарів стало причиною пожежі. Спочатку команда намагалася ліквідувати пожежу на кораблі власними силами, однак це не вдалося і довелося подати сигнал лиха.

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Рятувальники, які прибули на місце катастрофи, евакуювали вертольотами і катерами 23 членів екіпажу. На судно планували висадити з гелікоптера пожежну команду, проте вогонь швидко поширився по всьому кораблю, тому це визнали небезпечним.

Спроби загасити пожежу на судні поки що не увінчалися успіхом — його тільки вдалося відбуксирувати подалі від завантажених морських шляхів. Не виключено, що Fremantle Highway затоне, адже пошкодження у корабля серйозні.

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