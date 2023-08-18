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Авто

Редчайший суперкар McLaren за $500 000 сгорел на ровном месте (фото)

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Суперкар McLaren 765 LT сгорел в США

McLaren 765 LT — заряженный суперкар, выпущенный оганиченной серией. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 330 км/ч.

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В США сгорел лимитированный суперкар McLaren 765 LT Spider. Редкая модель стоимостью около полумиллиона долларов не подлежит восстановлению. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

McLaren 765 LT, суперкар McLaren, сгорел суперкар Fullscreen
Авто загорелось на ровном месте

Пожар произошел в американском штате Мичиган. Суперкар McLaren загорелся фактически на ровном месте – кабриолет ехал относительно медленно по узкой дороге.

Возгорание началось в моторном отсеке McLaren 765 LT Spider. Пожарные быстро прибыли и потушили авто, но огонь к тому времени уничтожил всю его заднюю часть. Машину отправили на утилизацию, ведь спасти ее уже не получится.

McLaren 765 LT, суперкар McLaren, сгорел суперкар Fullscreen
Суперкар выгорел и не подлежит восстановлению

McLaren 765 LT – заряженная версия модели 720S, выпущенная ограниченным тиражом. Всего собрали по 765 купе и кабриолетов.

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Цифровое обозначение в названии указывает на возросшую до 765 л. с. мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо. McLaren 765 LT Spider способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а до 200 км/ч – за 7,2 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

McLaren 765 LT, суперкар McLaren, сгорел суперкар Fullscreen
McLaren 765 LT выпущен лимитированной серией
Фото: McLaren

От McLaren 720S Spider авто отличается аэродинамическим обвесом и увеличенным антикрылом. Кроме того, кабриолет облегчен на 80 кг за счет карбоновых деталей.

Ранее Фокус рассказывал про судно с новыми автомобилями, загоревшееся из-за самовозгорания электрокара.

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