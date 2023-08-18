Редчайший суперкар McLaren за $500 000 сгорел на ровном месте (фото)

McLaren 765 LT — заряженный суперкар, выпущенный оганиченной серией. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 330 км/ч.

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В США сгорел лимитированный суперкар McLaren 765 LT Spider. Редкая модель стоимостью около полумиллиона долларов не подлежит восстановлению. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Авто загорелось на ровном месте

Пожар произошел в американском штате Мичиган. Суперкар McLaren загорелся фактически на ровном месте – кабриолет ехал относительно медленно по узкой дороге.

Возгорание началось в моторном отсеке McLaren 765 LT Spider. Пожарные быстро прибыли и потушили авто, но огонь к тому времени уничтожил всю его заднюю часть. Машину отправили на утилизацию, ведь спасти ее уже не получится.

Суперкар выгорел и не подлежит восстановлению

McLaren 765 LT – заряженная версия модели 720S, выпущенная ограниченным тиражом. Всего собрали по 765 купе и кабриолетов.

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Цифровое обозначение в названии указывает на возросшую до 765 л. с. мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо. McLaren 765 LT Spider способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с, а до 200 км/ч – за 7,2 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

McLaren 765 LT выпущен лимитированной серией Фото: McLaren

От McLaren 720S Spider авто отличается аэродинамическим обвесом и увеличенным антикрылом. Кроме того, кабриолет облегчен на 80 кг за счет карбоновых деталей.

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