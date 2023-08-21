Суперкар Ferrari за $400 000 сгорел дотла во время езды по кукурузному полю (видео)

Блогер заявил, что пожар не был запланирован и произошел случайно. В итоге дорогостоящий суперкар был уничтожен за считанные минуты.

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Блогер проверил на прочность суперкар Ferrari F8 Tributo. Автомобиль сгорел после езды по кукурузному полю на высокой скорости. Видео опубликовали на YouTube-канале WhistlinDiesel.

Блогер Коди Детвайлер часто уничтожает различные автомобили. Этот суперкар за $400 000 был куплен только ради того, чтобы проверить его на прочность.

Для съемок очередного видео команда отправилась на кукурузное поле. В тот день температура воздуха составляла 47 °C.

Блогер ездил по кукурузному полю на высокой скорости Фото: Скриншот

В один момент Ferrari F8 Tributo загорелся. Блогер и его оператор быстро выбрались из авто, пока пламя не охватило весь кузов. Рядом находился минивэн Chrysler Pacifica съемочной группы, который также сгорел дотла.

Спустя некоторое время на место инцидента прибыли пожарные. Им удалось загасить пламя, но дорогостоящий суперкар уже не подлежит восстановлению.

Огонь почти полностью сжег весь Ferrari F8 Tributo, включая его двигатель и кузов. Частично уцелели только некоторые детали суперкара общей стоимостью около $8000.

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Ferrari F8 Tributo оснащен 3,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

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