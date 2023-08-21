Допитливий відвідувач автошоу пошкодив рідкісний суперкар Pagani за $2,5 мільйона (відео)

Pagani Utopia — рідкісний і дорогий суперкар вартістю 2,5 мільйона доларів. Випустять лише 99 таких купе з 864-сильним V12 від Mercedes-AMG.

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Курйозний випадок стався на шоу старовинних і ексклюзивних авто в Монтереї (США). Ексклюзивний суперкар Pagani Utopia постраждав від дій відвідувача виставки. Відео інциденту з'явилося на сторінці onfiregarage в Instagram.

На відео новий Pagani Utopia оповитий клубами диму. Відвідувачі автошоу подумали, що суперкар загорівся, однак виявилося, що в автомобілі спрацював автоматичний вогнегасник.

Пізніше з'ясувалося, що винуватцем інциденту став занадто допитливий відвідувач виставки. Він забрався в салон Pagani Utopia і почав натискати різні кнопки. Один із перемикачів і активував автоматичну систему пожежогасіння, якою оснащений суперкар.

Від вогнегасника насамперед постраждало дороге оздоблення салону Pagani Utopia. Вартість ремонту поки що невідома.

Суперкар Pagani Utopia — рідкісне лімітоване купе, що прийшло на зміну моделі Huayra. Випустять лише 99 таких авто вартістю 2,5 мільйона доларів.

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Новий Pagani Utopia оснащений 6,0-літровим 864-сильним V12 твін-турбо від Mercedes-AMG. Розгін до 100 км/год займає менше 3 с, а максимальна швидкість перевищує 370 км/год.

Раніше Фокус розповідали, що в ДТП розбили ексклюзивний Pagani семиразового чемпіона "Формули-1" Льюїса Хемілтона вартістю 11 мільйонів доларів.

Також ми писали, що в полі згорів суперкар Ferrari вартістю 400 000 доларів.