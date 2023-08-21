Любопытный посетитель автошоу повредил редкий суперкар Pagani за $2,5 миллиона (видео)

Pagani Utopia — редкий и дорогой суперкар стоимостью 2,5 миллиона долларов. Выпустят лишь 99 таких купе с 864-сильным V12 от Mercedes-AMG.

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Курьезный случай произошел на шоу старинных и эксклюзивных авто в Монтерее (США). Эксклюзивный суперкар Pagani Utopia пострадал от действий посетителя выставки. Видео инцидента появилось на странице onfiregarage в Instagram.

На видео новый Pagani Utopia окутан клубами дыма. Посетители автошоу подумали, что суперкар загорелся, однако оказалось, что в автомобиле сработал автоматический огнетушитель.

Позже выяснилось, что виновником инцидента стал слишком любопытный посетитель выставки. Он забрался в салон Pagani Utopia и начал нажимать различные кнопки. Один из переключателей и активировал автоматическую систему пожаротушения, которой оснащен суперкар.

От огнетушителя, в первую очередь, пострадала дорогая отделка салона Pagani Utopia. Стоимость ремонта пока неизвестна.

Суперкар Pagani Utopia – редкое лимитированное купе, пришедшее на смену модели Huayra. Выпустят лишь 99 таких авто стоимостью 2,5 миллиона долларов.

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Новый Pagani Utopia оснащен 6,0-литровым 864-сильным V12 твин-турбо от Mercedes-AMG. Разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с, а максимальная скорость превышает 370 км/ч.

Ранее Фокус рассказывали, что в ДТП разбили эксклюзивный Pagani семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона стоимостью 11 миллионов долларов.

Также мы писали, что в поле сгорел суперкар Ferrari стоимостью 400 000 долларов.