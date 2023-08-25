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Авто

ДТП на $2 миллиона: в аварию попал автовоз с эксклюзивными суперкарами (фото, видео)

разбитые суперкары, ДТП суперкар, Lamborghini Aventador, Bentley Continental, Ferrari F430
Фото: The Sun | Автовоз транспортировал 10 дорогих суперкаров

Автовоз с 10 суперкарами попал в аварию на трассе в британском графстве Кент. В ДТП никто не пострадал, но машины получили серьезные повреждения.

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В Великобритании произошло очень дорогое ДТП. На трассе А20 перевернулся автовоз, транспортировавший дорогие суперкары. Об этом пишет издание The Sun.

разбитые суперкары, ДТП суперкар, Lamborghini Aventador, Bentley Continental, Ferrari F430 Fullscreen
Mercedes-AMG GTR Black Series является одной из самых дорогих машин на автовозе
Фото: The Sun

Авария произошла в графстве Кент близ города Фарнингем вечером 23 августа. Автовоз завалился на бок во время выполнения маневра. К счастью, водитель грузовика не пострадал.

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Автомобили, наоборот, получили серьезные повреждения. Некоторые машины выкинуло с автовоза и они перевернулись, другие – получили повреждения при падении. После аварии полиции пришлось перекрыть трассу на несколько часов, чтобы расчистить ее.

разбитые суперкары, ДТП суперкар, Lamborghini Aventador, Bentley Continental, Ferrari F430 Fullscreen
Bentley Continental GT Speed выбросило на дорогу
Фото: The Sun

В общей сложности повреждено 10 авто. Самый дорогой суперкар на автовозе – Aston Martin Vanquish Zagato стоимостью 750 000 фунтов стерлингов ($950 000). Недешевыми являются также Lamborghini Aventador и Mercedes-AMG GTR Black Series.

Кроме того, повреждения получили два Ferrari F430 Spider, Audi R8, Bentley Continental GT Speed, Nissan GT-R, Jaguar F-Type и BMW M3. Суммарная стоимость авто превышает 2 миллиона долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Великобритании разбили эксклюзивный Pagani за $11 миллионов, построенный специально для семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона.

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