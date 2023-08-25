ДТП на $2 миллиона: в аварию попал автовоз с эксклюзивными суперкарами (фото, видео)

Автовоз с 10 суперкарами попал в аварию на трассе в британском графстве Кент. В ДТП никто не пострадал, но машины получили серьезные повреждения.

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В Великобритании произошло очень дорогое ДТП. На трассе А20 перевернулся автовоз, транспортировавший дорогие суперкары. Об этом пишет издание The Sun.

Mercedes-AMG GTR Black Series является одной из самых дорогих машин на автовозе Фото: The Sun

Авария произошла в графстве Кент близ города Фарнингем вечером 23 августа. Автовоз завалился на бок во время выполнения маневра. К счастью, водитель грузовика не пострадал.

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Автомобили, наоборот, получили серьезные повреждения. Некоторые машины выкинуло с автовоза и они перевернулись, другие – получили повреждения при падении. После аварии полиции пришлось перекрыть трассу на несколько часов, чтобы расчистить ее.

Bentley Continental GT Speed выбросило на дорогу Фото: The Sun

В общей сложности повреждено 10 авто. Самый дорогой суперкар на автовозе – Aston Martin Vanquish Zagato стоимостью 750 000 фунтов стерлингов ($950 000). Недешевыми являются также Lamborghini Aventador и Mercedes-AMG GTR Black Series.

Кроме того, повреждения получили два Ferrari F430 Spider, Audi R8, Bentley Continental GT Speed, Nissan GT-R, Jaguar F-Type и BMW M3. Суммарная стоимость авто превышает 2 миллиона долларов.

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