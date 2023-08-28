ДТП на $200 тисяч: блогерка Даша Квіткова потрапила в масштабну аварію в Києві, — соцмережі (фото)

Як інформують місцеві пабліки, у столиці зіткнулися новий Lexus LX, дві Tesla і Ford Mustang. Свідки стверджують, що бачили в салоні позашляховика блогерку Дашу Квіткову.

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Велика ДТП сталася в Києві поблизу станції метро "Академмістечко". На перехресті зіткнулися чотири недешевих автомобілі загальною вартістю понад 200 000 доларів. Фото аварії з'явилися в соцмережах.

Аварія сталася поблизу станції метро "Академмістечко" Фото: Kyiv Operativ

За словами очевидців, дорогий позашляховик Lexus LX проїхав на червоне світло — це і стало причиною ДТП. Також зіткнулися Ford Mustang і два електрокари Tesla Model 3. В аварії є постраждалі, тому відкрито кримінальне провадження.

Свідки стверджують, що бачили на місці ДТП Дашу Квіткову Фото: Киев оперативный

На фото з місця ДТП видно, що з Lexus LX після аварії зняли номери. Крім того, з'явилася інформація, що позашляховик вартістю близько $100 000 нібито був узятий на тест-драйв.

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Столичні Telegram-канали повідомляють, що свідки ДТП бачили що в елітному позашляховику їхала відома блогерка та переможниця дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова. Утім, наразі невідомо, чи була саме вона за кермом. Офіційної інформації від столичної поліції щодо цього інциденту ще немає.

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Сама Квіткова поки не підтвердила цього, але натякнула на неприємності в соцмережах і написала у своєму Instagram, що не доїхала до подруги в пологовий будинок. Подробиці події вона пообіцяла розповісти пізніше.

Раніше Фокус повідомляв, що в ДТП розбили ексклюзивний суперкар семиразового чемпіона "Формули-1" Льюїса Гамільтона за $11 мільйонів.

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