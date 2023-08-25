У США жінку ледь не пронизав сталевий спис, кинутий у лобове скло її авто (відео)

Поліцейські розслідують цей інцидент і намагаються знайти нападника. Винуватцю може загрожувати тюремне ув'язнення від 2 до 20 років за напад із застосуванням смертоносної зброї.

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Жінку з Техасу ледь не пронизав сталевий спис, поки вона їхала на своєму автомобілі. Його кинув випадковий перехожий, який стояв на узбіччі. Про це розповіли на сайті News4SA.

Інцидент стався 21 серпня близько 21:30 за місцевим часом. Шавоне Каналес їхала автомагістраллю в Сан-Антоніо, поки в один момент у лобове скло її авто не влетів сталевий спис.

Спис із гострим лезом дивом не зачепив жінку і застряг у кермі. Після цього Шавоне звернулася в поліцію.

Пізніше місцевий поліцейський витягнув сталевий спис і оглянув його. На його кінці є лезо, яке нагадує ніж.

Поліцейський оглянув спис Фото: Скриншот

"Я сподіваюся, що хто-небудь розповість більше про те, що сталося, тому що це дуже небезпечно", — сказала постраждала.

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Сержант поліції Сан-Антоніо Вашингтон Мососо заявив, що правоохоронці переглянуть записи з камер відеоспостереження. Винуватцю можуть висунути обвинувачення в нападі за обтяжуючих обставин із застосуванням смертоносної зброї. За це йому може загрожувати тюремний строк від 2 до 20 років.

Раніше Фокус писав, що в Аргентині жінку дивом не збили автомобілі, що зіткнулися в ДТП.