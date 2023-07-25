Як у відеогрі: у США викрадений автомобіль злетів у повітря та впав на дах (відео)

За словами поліцейських, цей Lincoln Town Car був викрадений за кілька годин до ДТП. Викрадачі вибралися з авто одразу після інциденту та втекли геть.

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У Сан-Франциско місцеві жителі стали свідками незвичайної ДТП. Білий седан Lincoln Town Car з'їхав з височини та впав на дах. Про це розповіли на сайті Fox 10 Phoenix.

Інцидент зняли одразу кілька камер відеоспостереження. На відеозаписах видно, як Lincoln Town Car їде прямо в загородження, не знижуючи швидкості, після чого падає та перевертається на дах.

Седан зачепив кросовер BMW X3, який був припаркований внизу. Це авто отримало незначні пошкодження кузова, але водія не було всередині.

Одразу після того, як автомобіль приземлився на дах, перехожі поспішили на допомогу. З Lincoln Town Car вийшли троє осіб і втекли якомога далі з місця інциденту.

За словами поліцейських, цей седан Lincoln Town Car був викрадений за кілька годин до ДТП. Саме тому водій авто та пасажири втекли геть.

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На щастя, ніхто не постраждав унаслідок цієї ДТП. Поліція продовжує з'ясовувати всі деталі інциденту.

Раніше Фокус повідомляв, що в Аргентині жінка-пішохід дивом не постраждала в ДТП, в якій зіткнулися два автомобілі.