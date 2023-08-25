В США женщину едва не пронзило стальное копье, брошенное в лобовое стекло ее авто (видео)

Полицейские расследуют этот инцидент и пытаются найти нападавшего. Виновнику может грозить тюремный срок от 2 до 20 лет за нападение с применением смертоносного оружия.

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Женщину из Техаса едва не пронзило стальное копье, пока она ехала на своем автомобиле. Его бросил случайный прохожий, который стоял на обочине. Об этом рассказали на сайте News4SA.

Инцидент произошел 21 августа около 21:30 по местному времени. Шавоне Каналес ехала по автомагистрали в Сан-Антонио, пока в один момент в лобовое стекло ее авто не влетело стальное копье.

Копье с острым лезвием чудом не задело женщину и застряло в руле. После этого Шавоне обратилась в полицию.

Позже местный полицейский вытащил стальное копье и осмотрел его. На его конце есть лезвие, которое напоминает нож.

Полицейский осмотрел копье Фото: Скриншот

"Я надеюсь, что кто-нибудь расскажет больше о произошедшем, потому что это очень опасно", — сказала пострадавшая.

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Сержант полиции Сан-Антонио Вашингтон Мососо заявил, что правоохранители просмотрят записи с камер видеонаблюдения. Виновнику могут предъявить обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах с применением смертоносного оружия. За это ему может грозить тюремный срок от 2 до 20 лет.

Ранее Фокус писал, что в Аргентине женщину чудом не сбили автомобили, столкнувшиеся в ДТП.